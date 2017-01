Rechtsfragen spielen bei der Führung von Agrarunternehmen häufig eine entscheidende Rolle. Zu den traditionell agrarrechtlichen Fragestellungen kommen in der letzten Zeit die Fragen des Unternehmensrechts, des Rechts der Europäischen Union und brisante Probleme des Handelsrechts.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Bodenrecht und die spannende Entwicklung am Bodenmarkt.

Die Briefe ersetzen den Rechtsrat vom Fachmann nicht, sie regen aber an, diesen gezielt zu suchen. Handlich und übersichtlich aufgebaut, passen Sie bei jedem Agrarmanager in die Tasche und können so manche Fahrt oder Veranstaltungspause sinnvoll ausfüllen.